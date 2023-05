Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Tankstelle

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Kurz nach 22.30 Uhr betraten Donnerstagabend (18. Mai) drei bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Roermonder Straße, bedrohten den anwesenden Kassierer unter anderem mit einem Schlaginstrument und forderten Geld. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, warf einer der Räuber den Angestellten zu Boden und trat und schlug auf ihn ein. Sie entnahmen schließlich Bargeld aus der Kasse und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Merkstein. Alle Täter waren dunkel gekleidet und trugen Skimasken. Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell