Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Sturz mit Fahrrädern

Gangelt (ots)

Am Donnerstag (18. Mai) ereignete sich in der Nähe des Freibads ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrradfahrer verletzt wurden, einer davon lebensgefährlich. Gegen 19 Uhr fuhr eine Gruppe von Fahrradfahrern über die Straße Am Freibad aus Richtung Luisenring kommend in Fahrtrichtung Rodebach. Zwei der Radfahrer fuhren nebeneinander. Aus Gründen, die nun das Verkehrskommissariat ermitteln muss, kam es zu einer seitlichen Berührung der Räder. Hierdurch kamen die beiden Radler, zwei 44 und 38 Jahre alte Männer aus Gangelt, zu Fall. Der 44-jährige erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der zweite Mann verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Da an der Unfallstelle Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurden Blutprobenentnahmen veranlasst.

