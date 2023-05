Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Sturz schwerverletzt

Wegberg (ots)

Am 18. Mai (Donnerstag) fuhr eine dreiköpfige Gruppe von Fahrradfahrern gegen 16.30 Uhr vom Kreisverkehr Bahnhofstraße / Am Bahnhof kommend über einen abschüssigen gepflasterten Waldweg. Die drei Wegberger fuhren den schmalen Weg hintereinander. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der zweite Velo-Fahrer zu Fall und zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da an der Unfallstelle Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurde dem 50-jährigen eine Blutprobe entnommen.

