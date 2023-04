Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstähle von Geldbörsen

Wolfsburg (ots)

Am 29.03 und 01.04 kam es zu jeweils einem Diebstahl einer Geldbörse. Am vergangenen Mittwoch betrat die 62-jährige Geschädigte einen Supermarkt in der Grauhorststraße. Dort trat der noch unbekannte Täter an den Einkaufswagen der Geschädigten heran und entwendete in einem günstigen Augenblick das Portemonnaie aus der dort angebrachten Handtasche.

Ähnlich verhielt es sich wenige Tage später in einer Drogerie in der Porschestraße: hier hielt sich die 53-jährige Geschädigte am 01.04. auf und trug ihre Handtasche samt Portemonnaie über der Schulter. An der Kasse fiel ihr auf, dass man offenbar im dichten Gedränge des Geschäftes ihre Geldbörse aus der Handtasche heraus entwendet hatte.

Die Polizei rät zur Achtsamkeit: tragen Sie mitgeführte Taschen o.Ä stets am Körper und halten Sie diese, wenn möglich, geschlossen. So kommem Sie potenziellen Handtaschendieben zuvor.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell