POL-WOB: Polizeidienstgebäude in Helmstedt mit Farbe beschmiert, Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Poststraße 31.03.2023, 11.30 Uhr Die Polizei in Wolfsburg führte am Freitagvormittag eine groß angelegte Kontrolle im Bereich des Nordkopfes durch. Hintergrund waren die Zunahme der Drogenbeschaffungskriminalität, sowie ansteigende Raub- und Körperverletzungsdelikte in diesem Bereich. Zahlreiche Beschwerden von ansässigen Geschäftsinhabern und Bürgern über herumliegende ...

mehr