Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Wolfsburg (ots)

Einer Zivilstreifenbesatzung fiel in der Nacht zum Freitag ein Daimler-Fahrer auf, der mit seinem Pkw auf der Schillerstraße unterwegs war. Noch bevor die Beamten das Fahrzeug anhalten konnten, fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und bog unter Missachtung einer Rot zeigenden Ampel nach links in die Kleiststraße. Auch hier erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit, um abermals bei Rot auf die Lessingstraße abzubiegen. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit geriet der Daimler schnell außer Sichtweite. Kurze Zeit später konnte der Fahrer im Bereich der Seilerstraße in einer Personengruppe angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Bei der Festnahme beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten. Zudem zeigte er sich sehr aggressiv, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Daraufhin wurde dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe im Klinikum entnommen.

Der Pkw konnte etwas später Pkw geparkt in einer Nebenstraße festgestellt werden. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig angeordneten Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Betäubungsmittel aufgefunden.

