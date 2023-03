Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei führt Großkontrolle am Nordkopf durch

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

31.03.2023, 11.30 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg führte am Freitagvormittag eine groß angelegte Kontrolle im Bereich des Nordkopfes durch.

Hintergrund waren die Zunahme der Drogenbeschaffungskriminalität, sowie ansteigende Raub- und Körperverletzungsdelikte in diesem Bereich.

Zahlreiche Beschwerden von ansässigen Geschäftsinhabern und Bürgern über herumliegende Drogenutensilien, sowie ein Verlust des Sicherheitsempfinden erreichten die Stadt und Polizei Wolfsburg.

So wurde am Freitagvormittag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr der Bereich rund um ein Parkhaus in der Siegfried-Ehlers-Straße durch zahlreiche Polizeikräfte umstellt und das Parkhaus, sowie dort angetroffene Personen durchsucht. Hier kamen auch Spezialspürhunde zum Einsatz.

Dabei wurde die Wolfsburger Polizei von Einsatzkräften aus Braunschweig, Gifhorn und Salzgitter unterstützt.

Bereits im Januar 2023 wurde der Bereich zwischen der Post- und Heinrich-Nordhoff-Straße, Siegfried-Ehlers-Straße und Bahnhofstraße gemäß dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zum gefährlichen Ort deklariert.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter rund 20 Personen, wobei einige vor Ort entlassen werden konnten und etwa 14 Personen einer genaueren Kontrolle unterzogen wurden.

Dabei fanden die Einsatzkräfte bei den Personen Betäubungsmittel unterschiedlicher Art.

Gesamteinsatzleiterin und Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes Heike Heil: "Der Bereich um den Nordkopf ist kein rechtsfreier Raum und die Polizei wird zukünftig weiterhin Kontrollen in diesem Bereich durchführen."

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell