Polizei Münster

POL-MS: Mit entstempelten Kennzeichen am Pkw vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist Ende November (25.11., 16:14 Uhr) an der Münzstraße mit einem Peugeot 205 CC mit entstempelten Kennzeichen vor der Polizei geflüchtet. Diese ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Unbekannte in Richtung Schlossplatz unterwegs. An der Kreuzung Hollenbeckerstraße/Münzstraße missachtete er eine rote Ampel. Polizisten, die dort eine gezielte Verkehrsüberwachung durchführten, bemerkten den Verstoß und teilten dem Fahrer mit, dass er dem Streifenwagen auf einen Parkplatz folgen solle. Stattdessen bog der Unbekannte mit seiner Beifahrerin nach rechts auf die Steinfurter Straße in Richtung Bundesstraße 54 ab und beschleunigte stark auf bis zu etwa 150 km/h. Hierbei wechselte er mehrmals abrupt die Fahrstreifen, befuhr die Gegenfahrbahn und missachtete mehrere rote Ampeln, ohne erkennbar zu bremsen.

An der Kreuzung Steinfurter Straße/Wilkinghege bog er nach rechts in die Straße "Wilkinghege" ab und kollidierte in der Rechtskurve mit einem unbeteiligten Pkw. Die Polizisten verloren ihn aus den Augen. Einige Zeit später entdeckten die Beamten den Peugeot abgestellt an der Dauvemühle. Der Fahrer und seine Beifahrerin waren geflüchtet.

Ermittlungen ergaben, dass das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen entstempelt und zuletzt auf einen Pkw der Marke Toyota zugelassen war.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell