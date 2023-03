POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter überwinden Fenster

Lehre (ots) - Lehre, OT Wendhausen, Leipziger Straße 29.03.2023, 17.20 Uhr - 30.03.2023, 07.00 Uhr Einen grauen VW Multivan haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag 17.20 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr in der Leipziger Straße entwendet. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte das viereinhalb Jahre alte Fahrzeug am Mittwochnachmittag ordnungsgemäß verschlossen unter dem Carport vor ihrem Wohnhaus abgestellt. Am ...

mehr