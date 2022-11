Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude-Neukloster, Unbekannte beschädigen Parkscheinautomaten am Buxtehuder Bahnhof - Polizei sucht Zeugen,

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude-Neukloster

Am Montag, den 07.11. ist in der Zeit zwischen 07:40 h und 16:50 h sind bisher unbekannter Tageswohnungseinbrecher in der Mühlenkampstraße auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Terrassentür aufgehebelt und eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend konnten der oder die Täter in das Gebäude eindringen und aus der Küche ein Glas mit Münzgeld entwenden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Unbekannte beschädigen Parkscheinautomaten am Buxtehuder Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen gegen 07:00 h haben bisher unbekannte Täter in Buxtehude am Kleinbahnhof einen Parkscheinautomaten der Stadtwerke Buxtehude beschädigt. Der oder die Täter hatten dazu offenbar einen Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht gelegt und gezündet. Die Detonation führte dann anschließend zu einer erheblichen Beschädigung des Automaten und so zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen beobachtet haben, die mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten oder die sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell