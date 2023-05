Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte heben mehrere Gullideckel aus

Zeugensuche

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Ein Anwohner beobachtete am frühen Donnerstagmorgen (18. Mai) gegen 01.10 Uhr auf der Lindenstraße, wie zwei männliche Jugendliche sich an einem Gullideckel zu schaffen machten. Als sie den Mann bemerkten, flüchteten sie in Richtung Vinn. Auf der Lindenstraße konnten im Anschluss an insgesamt sieben Stellen ausgehobene Gullideckel aufgefunden werden. Die beiden Jugendlichen waren etwa 16 bis 17 Jahre alt, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und schmal. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell