POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte/r setzt PKW in Brand

Hannover (ots) - Bereits seit dem 03.09.2021 sucht die Polizeiinspektion Hannover nach dem damals elf Jahre alten Antonio G und seiner Mutter Franziska T. Am Dienstag, 09.05.2023, wurden beide in Berlin wohlbehalten angetroffen. Der inzwischen 13-Jährige wurde an den Vater übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich ...

