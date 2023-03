Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach schwerer räuberischer Erpressung auf 23-Jährige - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet raubten zwei unbekannte Täterinnen in der Nacht auf den 10.07.2022 eine 23-jährige Frau in Karlsruhe-Hagsfeld aus.

Die beiden Frauen verfolgten das Opfer von der S-Bahn-Haltestelle Hagsfeld Bahnhof bis in die Waldeckstraße. An der Ecke zur Hirschäckerstraße umstellten die Täterinnen die junge Frau, drohten ihr mit einem Messer und entwendeten unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Die Ursprungsmeldung zum Sachverhalt ist unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5270133

abrufbar.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Die erste Täterin ist circa 25 Jahre alt, 160 cm groß, von normale Statur und von südländischer Erscheinung. Zur Tatzeit hatte sie lange schwarze Haare und war mit einer dunklen Jeans sowie einer dunklen Jacke bekleidet, deren Kapuze sie über den Kopf gezogen hatte.

Die zweite Gesuchte ist ebenfalls ungefähr 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von normaler Statur. Sie trug zur Tatzeit schulterlanges schwarzes Haar, ein graues Top, eine dunkle Weste sowie eine Jeans.

Mit Bilder von Überwachungskameras fahndet die Polizei nun nach den Täterinnen.

Über folgenden Link kann die Fahndung im Internet aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-raub/

Hinweise zu den Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Larissa Großmann, Pressestelle

