POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vorsicht vor Messenger-Betrug - Tipps und Hinweise Ihrer Prävention

Karlsruhe (ots) - Mindestens sechs geparkte Fahrzeuge zerkratzte ein 76-jähriger Mann am Sonntagmorgen in Karlsruhe-Rintheim, bevor er von der Polizei gestellt wurde. Aufmerksame Anwohner beobachteten den 76-Jährigen gegen 09:30 Uhr in der Ernststraße dabei wie er offenbar im Vorbeilaufen mehrere geparkte ...

