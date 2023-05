Polizeidirektion Hannover

POL-H: Überfall auf zwei Seniorinnen im Zooviertel - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstag, 09.05.2023, sind eine 81-jährige Seniorin und ihre 67 Jahre alte Begleiterin im Bereich des Zooviertels ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion (PI) Hannover waren die beiden Frauen mit ihren Hunden zu Fuß in der Planthnerstraße unterwegs. Gegen 22:30 Uhr gerieten sie mit einem bislang unbekannten Mann auf einem Fahrrad in Streit. Im weiteren Verlauf trat der Mann gegen den Rollator der 81-Jährigen, sodass diese zu Fall kam. Hierbei fiel auch ihr Handy auf den Boden, welches sie vorher in der Hand gehalten hatte. Der Räuber ergriff das Telefon und entfernte sich anschließend auf seinem Fahrrad in Richtung Gellertstraße.

Der Täter war etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Bei der Tatausführung trug der Täter einen Schal über Mund und Nase.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der PI Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /co, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell