POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Messerangriff am Bahnsteig Wunstorf stellt sich und kommt in U-Haft

Hannover (ots)

Der gesuchte 22-Jährige, der im dringenden Tatverdacht steht, am 05.05.2023 einen 35-Jährigen am Bahnhof Wunstorf mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt zu haben, hat sich am Dienstag, 09.05.2023, der Polizei gestellt.

Nach Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte sich der 22-Jährige am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr der Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen bei einem Rechtsanwalt in Hannover fest und brachten ihn zum Amtsgericht. Der 22-Jährige wurde gestern einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Gegen den 22-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der verletzte 35-Jährige ist gesundheitlich stabil und schwebt nun nicht mehr in Lebensgefahr. /desch, nash, hgt

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5502551).

Dies ist die gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

