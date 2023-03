Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verursacht Unfall

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

24.000 Euro Sachschaden verursachte ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend in der Gorxheimer Talstraße. Der 46-jährige Unfallverursacher prallte auf seinem Weg von Gorxheim in Richtung Weinheim gegen 21.30 Uhr zunächst gegen einen geparkten Mercedes. Ein dahinter geparkter Opel wurde bei dem Unfallgeschehen ebenfalls beschädigt und durch die Wucht des Aufpralls um 20 Meter nach hinten versetzt, wo dieser in einem Zaun zum Stehen kam. Der unverletzte 46-Jährige war mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisiert. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ebenso sein Fahrzeug, dass durch den Unfall so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war. Glücklicherweise wurde durch den Unfall keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell