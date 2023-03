Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Mit über zwei Promille unterwegs

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt auf einen Audi-Fahrer aufmerksam, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und Vorfahrtsregeln missachtete. Als die Streife dem Audi gegen 4.45 Uhr auf der Untermühlaustraße folgte um ihn einer Kontrolle zu unterziehen, bog dieser nach links in die Sandhofer Straße ab. Dabei verlor der 47-jährige Fahrer aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen hohen Bordstein. In der Folge drehte sich der Audi um die eigene Achse und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Dem mit mehr als zwei Promille alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

