POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Bürogebäude

Neuenkirchen (ots)

Am Freitag (28.10.2022) ist es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Eschenstraße gekommen.

Unbekannte schlugen die Fensterscheibe eines Büroraumes ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. In den Räumlichkeiten wurden Schränke und Schreibtische nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Münzgeld in unbekannter Höhe und zwei Geldzählmaschinen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell