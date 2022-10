Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Ochtrup (ots)

Motorrad kommt von Fahrbahn ab

Ein 32-jähriger Mann aus Heek (Kreis Borken) hat sich am Freitag (28.10.2022) bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Er fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Yamaha-Motorrad auf der L573 in Richtung Ochtrup. Aus bislang ungeklärter Ursache ist er in einer Linkskurve in Höhe der Einmündung der Straße Weiner im Bereich des Horner Bachs nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der 32-Jährige kam dabei zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L573 gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell