Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 89-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Emsdetten (ots)

Dreirädriges Pedelec kollidiert mit Pkw

Am Samstag (29.10.2022) hat sich gegen 12.45 Uhr auf der Amtmann-Schipper-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 89-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Mann aus Emsdetten fuhr mit seinem dreirädrigen Pedelec auf der Langen Straße in Richtung Innenstadt. Ein 64-jähriger Emsdettener war mit seinem Mercedes-Benz auf der Amtmann-Schipper-Straße in Richtung Westumer Landstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 89-Jährige in den Kreuzungsbereich Lange Straße/Amtmann-Schipper-Straße ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zur Kollision. Der 89-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

