PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Mit Softair Pistole geschossen - Geschädigte gesucht +++ Widerstand bei Festnahme nach Bedrohung +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++

Hofheim (ots)

1. Mit Softair Pistole geschossen - Geschädigte gesucht, Kelkheim, Langstraße, Montag, 16.02.2023, 15:00 Uhr

(wie) Am Montag hat ein Jugendlicher mit einer Softair-Pistole auf Teilnehmer des Faschingsumzuges in Kelkheim geschossen. Polizeibeamte in Zivil beobachteten am Montagnachmittag den Kelkheimer Faschingsumzug. Gegen 15:00 Uhr wurden sie auf einen 15-Jährigen aufmerksam, der wiederholt eine Softair-Pistole aus dem Hosenbund zog und auf Teilnehmer des Umzuges schoss. Es flogen jeweils Plastikkugeln aus der Pistole in Richtung der Teilnehmer. Als der 15-Jährige sich entfernte, konnte er von uniformierten Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Die Pistole und dazu passende Munition hatte er noch bei sich. Nach Sicherstellung der Gegenstände und der Identitätsfeststellung wurde der 15-Jährige mit einem Platzverweis belegt und an seine Schwester übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen oder Personen, die während des Umzuges von den Plastikgeschossen getroffen wurden. Hinweise werden unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 entgegengenommen.

2. Widerstand bei Festnahme nach Bedrohung, Eppstein-Niederjosbach, Obergasse, Dienstag, 21.02.2023, 19:45 Uhr

(wie) In Niederjosbach leistete ein Mann am Dienstagabend Widerstand gegen seine Festnahme und wurde in Gewahrsam genommen. Beamte suchten gegen 19:45 Uhr einen 34-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf, da er zuvor einen anderen Mann auf einer Veranstaltung mit dem Tode bedroht haben soll. Der Wohnort wurden den Beamten zuvor von Zeugen benannt und es sollte die Identität des Tatverdächtigen festgestellt werden. Schon durch die geschlossene Wohnungstür hörten die Polizisten lautes Geschrei. Auch die Beamten wurden von dem 34-Jährigen direkt aggressiv angeschrien. Zudem versuchte sich der Mann in seine Wohnung zurückzuziehen. Daher wurde dem Mann die Festnahme angekündigt. Als die Beamten den Mann ergriffen, versuchte dieser, sich loszureißen und in die Wohnung zu rennen. Nachdem der 34-Jährige gefesselt werden konnte, trat er um sich und versuchte das Verbringen in den Streifenwagen zu verhindern. Da er offensichtlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

3. Container brennen im Betonwerk,

Hattersheim, Klarabergstraße, Mittwoch, 15.02.2023, 02:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Stahlcontainer in Hattersheim zu einem Brand. Ein Passant verständigte gegen 02:15 Uhr die Rettungsleitstelle, da er am Betonwerk in der Klarabergstraße einen brennenden Stahlcontainer entdeckt hatte. Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin zur Einsatzstelle. In einem Container, der frei auf dem Firmengelände stand, waren offenbar Holzreste in Brand geraten und es hatte sich ein größeres Feuer entwickelt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben sich für die Polizei nicht. Der Sachschaden wird auf circa 250 EUR geschätzt.

4. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Eppstein-Vockenhausen, Bergstraße, Donnerstag, 16.02.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 22.02.2023, 01:00 Uhr

(sun)Im Verlauf der Woche kam es in Eppstein-Vockenhausen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus mit zwei Parteien. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Mittwochnacht in der Bergstraße. Die Täter hatten zunächst versucht die Haustür auf der straßenabgewandten Seite des Hauses aufzuhebeln. Als ihnen dies allerdings nicht gelingen wollte, schlugen sie das Badfenster ein, sodass sie auf diese Art Zutritt ins Haus erlangten. Was und wie viel gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu dem Täter

5. Außenspiegel gestohlen,

Schwalbach, Mecklenburger Straße, Montag, 20.02.2023, 21:30 Uhr bis Dienstag, 21.02.2023, 07:00 Uhr

(sun)In der Nacht vom Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter in Schwalbach Seitenspiegel von einem Pkw gestohlen. An einem in der Mecklenburger Straße abgestellten schwarzen BMW konnten die Täter die Gläser der beiden Außenspiegel zwischen 21:30 Uhr am Montag und 07:00 Uhr am Dienstag abmontieren und entwenden. Sie flohen anschließend unerkannt und in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Außenspiegelgläser wird auf circa 350 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 bei der Polizeistation in Eschborn zu melden.

