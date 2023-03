BPOL NRW: 45-Jähriger randaliert im Zug - Bundespolizisten nehmen Mann wegen Volksverhetzung fest

Herne - Bochum (ots) - Am Mittwochnachmittag (01. März) hielten Bundespolizisten im Herner Bahnhof einen Mann an. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits per Haftbefehl nach ihm. Gegen 15:20 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Herne einen 39-Jährigen. Dieser händigte den Beamten zur Identifikation seine Krankenversichertenkarte aus. Recherchen ergaben, ...

