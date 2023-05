Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengung eines Geldautomaten

Wegberg-Beeck (ots)

Am Montag, 22. Mai, gegen 3 Uhr, wurde der Geldautomat in einer Bankfiliale an der Prämienstraße durch unbekannte Täter gesprengt. Durch die Tat wurde die Vernebelungsanlage ausgelöst. An dem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus entstanden Gebäudeschäden. Nach Zeugenangaben flüchteten drei Personen mit einem schwarzen, hochmotorisierten Pkw Kombi in Richtung "Haus Beeck". Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeuteten. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell