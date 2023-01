Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldautomatenaufsprengung

Lippetal-Lippborg (ots)

Zeugen wurden am Dienstag (31. Januar 2023), gegen 01:29 Uhr, durch drei laute Explosionen aus dem Schlaf gerissen. Mindestens drei Täter hatten einen Geldautomaten in einer Bank an der Hauptstraße gesprengt. Sie flüchteten anschließend mit einem dunklen BMW der 7er Reihe in Richtung Bundesautobahn 2. Durch Zeugen konnte ein Kennzeichen an dem flüchtenden Fahrzeug abgelesen werden. Dieses wurde zuvor im Nahbereich der Bank von einem geparkten Pkw entwendet. Die Polizei leitete unverzügliche Fahndungsmaßnahmen unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers ein, die bislang jedoch erfolglos blieben. Durch die Sprengung wurde der Innenbereich der Bank erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Trümmerteile des Schaufensters und der Inneneinrichtung lagen auf dem Vorplatz. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen, die vor oder nach der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(TS)

