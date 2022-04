Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle an Schule

Linz am Rhein (ots)

Beamte der Polizeiinspektion in Linz führten am Dienstag eine Verkehrskontrolle in der Schulstraße in Linz durch. Hierbei wurden insgesamt acht Fahrzeugführer sanktioniert, die gegen die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern, gegen die Anschnallpflicht, wegen technischer Ausstattung und technischer Mängel am Fahrzeug sanktioniert wurden.

