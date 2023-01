POL-SO: Lippstadt-Cappel - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Lippetal (ots) - Am 25. Januar kam es gegen 08.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hultroper Dorfstraße, in Höhe der Hausnummer 30. Ein 24-jähriger Mann aus Rosendahl befuhr mit seinem LKW samt Auflieger die Hultroper Straße in Richtung Soest. In Höhe der Hausnummer 30 kam ihm ein grüner Traktor entgegen, der ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug umfahren wollte. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und ...

