Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Lippstadt (ots)

Am Freitagmorgen (27.01.) gegen 10.12 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw Opel die Rüthener Straße von Bökenförde in Richtung Lippstadt. Mit ihr im Auto befanden sich das einjährige Kind und der 45-jährige Ehemann. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 35-jährige Frau mit dem Pkw auf regennasser Straße in Höhe des Abzweigs Liebfrauenweg nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und verlor letztlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam ins Schleudern und stieß mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug mehr als 20 Meter auf das angrenzende Feld geschleudert. Das Kind und der Ehemann erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Fahrerin war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber im weiteren Verlauf durch die eintreffenden Einsatzkräfte befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. An dem Pkw entstand Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen wurde die Rüthener Straße für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (hn)

