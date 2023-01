Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Brand in Neubaukomplex

Möhnesee (ots)

Im Zeitraum vom 24.01.23 - 27.01.23 kam es in einer Tiefgarage eines Neubaukomplexes am Anton-Bruhne-Weg zu einem Brandgeschehen. Durch unbekannte Täter wurden in der Tiefgarage gelagerte Baumaterialien in Brand gesetzt. Durch den entstandenen Brand wurden Teile der Garage sowie der darüber befindlichen Rohbauten stark verrußt. Da das Feuer vermutlich selbst erlosch, wurde der Eigentümer erst jetzt auf das Brandgeschehen aufmerksam. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000. (TS)

