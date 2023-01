POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - verletzter Pedelec-Fahrer

Soest (ots) - Am Donnerstagabend begaben sich Polizei und Feuerwehr zu einer derzeit ungenutzten, ehemaligen Sporthalle an der Werkstraße in unmittelbarer Nähe zum Jahnplatz, nachdem Zeugen dort gegen 19.30 Uhr Feuer in einem vorgelagerten Anbau entdeckt hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der genannte Gebäudeteil bereits in Vollbrand. Aufgrund weiterer, anrückender Feuerwehren aus Soest und angrenzenden ...

mehr