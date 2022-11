POL-HST: Unfall auf Rügenzubringer mit einer verletzten Person und Folgeunfall mit aufgestellter Unfallabsicherung

Stralsund (ots) - Am gestrigen Montag wurde der Stralsunder Polizei die Beschädigung eines Parkscheinautomaten in der Karl-Marx-Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (26.11.2022) 09:00 Uhr und Montag (28.11.2022) 09:00 Uhr den Automaten an der Ecke Wulflamufer vermutlich mit einem Feuerwerkskörper beschädigt. Ob versucht wurde, an das ...

mehr