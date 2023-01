Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 14:29 Uhr, kam es in einem Geschäft im Untergeschoss des ehemaligen Kaufhofgebäudes zu einem Diebstahl. Eine Verkäuferin beobachtete einen Mann, der einen Aschenbecher in seine Tasche gesteckt hatte. Der Unbekannte gab auf Ansprache der Verkäuferin den Aschenbecher wieder heraus. Da die "Bauchtasche" seines Kapuzenpullis prall gefüllt war, vermutete die Verkäuferin dort weiteres Diebesgut. Sie kündigte an die Polizei zu rufen. Daraufhin wurde der Mann aggressiv schlug um sich (ohne jemanden zu treffen) und flüchtete. Eine 60-jährige Soesterin, die die Situation beobachtet hatte, versuchte den Dieb festzuhalten. Er riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung Bahnhof. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei brachte leider keinen Erfolg. Der Mann wird als 1,60 Meter groß mit "pickeligem" Gesicht beschrieben. Er trug einen Kapuzenpulli mit einem Cannabisaufdruck auf der Brust. Darüber hatte er einen grünen Parka mit beigen Fellkragen. Auf dem Rücken hatte er einen Rucksack. In seiner Begleitung befand sich eine Frau, von der es leider keine Beschreibung gibt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000. (lü)

