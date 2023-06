POL-RE: Dorsten: Dorstenerin kam von Fahrbahn ab - Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots) - Ein 89-Jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr am Donnerstag (17.45 Uhr) auf der Herner Straße in Richtung Innenstadt und setzte dann, in Höhe der A2, zu einem Wendemanöver auf der Straße an. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer 32-jährigen Recklinghäuserin, die ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war und hinter ihm fuhr. ...

