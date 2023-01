POL-OG: Hausach - Mülleimer in Brand, Brandentdecker gesucht

Renchen (ots) - Ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro bilanzieren die Beamten des Polizeipostens Oberkirch nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag. Der Fahrer eines Suzuki und der Lenker eines Mitsubishi begegneten sich gegen 17:30 Uhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung an einer Engstelle in der Zusenhofener Straße. Offenbar kam es hierbei zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die ermittelnden Beamten sind nun auf ...

mehr