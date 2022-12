Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zug mit Graffiti besprüht - Bundespolizei fasst Täter

Erfurt, Erfurt Hbf. (ots)

Am frühen Mittwochabend wurde die Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof auf ein Graffiti an einem abfahrbereiten Regionalexpress in Richtung Würzburg aufmerksam. Der Geruch austretender Aerosole und die frischen Farbanhaftungen ließen vermuten, dass ein kurzer Halt der Bahn genutzt worden ist, um drei Hakenkreuze und einen polizeifeindlichen Schriftzug an der Außenfläche anzubringen.

Die Bundespolizei leitete unmittelbar Fahndungsmaßnahmen im Hauptbahnhof und dem nahen Umfeld ein. Durch einen Zeugenhinweis gelang es, einen 19-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Der junge Mann hatte noch Farbspayanhaftungen an seinen Händen und der Kleidung. Zudem wurde eine Sprühdose in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefunden. Die Polizisten sicherten zahlreichen Spuren. Möglicherweise steht der 19-Jährige im Zusammenhang mit weiteren Graffitis und Schmierereien im Bahnhof und Bahnhofsumfeld. Dies herauszufinden, ist nun Aufgabe der ermittelnden Beamten.

Auf den Mann warten nun mindestens Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen.

(KT)

