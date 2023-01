Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Körperverletzung mit Folgen - update 10.1.23

Durmersheim (ots)

Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Angreifer dauern an. Ob der Mann vor der Haustür tatsächlich ein Zusteller war oder nur unter einem Vorwand den Kontakt zu der Frau gesucht hatte, um sie an der Haustür unvermittelt mit der ätzenden Flüssigkeit anzugreifen, sind die offenen Fragen, die es zu klären gibt. Weiterhin gehen die Beamten den bisherigen Verdachtsmomenten nach, ob die Hintergründe des täglichen Angriffs im persönlichen Umfeld zu finden sind oder es sich dabei um einen Einzelfall handelt. Derzeit sind der Polizei keine gleichgelagerten Fälle bekannt. Die offensichtlich im Umlauf befindlichen Nachrichten in den Chatplattformen können nicht bestätigt werden, sind der Polizei allerdings bekannt. Die verletzte Frau konnte inzwischen von den Beamten der Kriminalpolizei vernommen werden und befindet sich aktuell noch in der Klinik. Derzeit ist davon auszugehen, dass es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handeln könnte - die ätzende Substanz wird in einem Labor untersucht. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen Mann mittleren Alters mit Zustellerbekeidung. Mögliche Zeugen, die im Umfeld des Telemannwegs am vergangenen Freitag verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781/212820 in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung:

Durmersheim, Würmersheim - Körperverletzung mit Folgen

Nach einem Vorfall am Freitagabend haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminalpolizei wegen eines tätlichen Angriffs die Ermittlungen eingeleitet.

Kurz nach 20 Uhr soll ein Mann an einer Haustür im Ortsteil der Gemeinde Durmersheim geklingelt und sich als Zustelldienst ausgegeben haben. Nach dem Öffnen der Haustür wurde der Bewohnerin von dem Unbekannten eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Bei der Flüssigkeit könnte es sich nach ersten Informationen möglicherweise um Buttersäure handeln. Die schwerverletzte Frau wurde nach Alarmierung der Einsatzkräfte vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob die Hintergründe des täglichen Angriffs im persönlichen Umfeld zu finden sind oder es sich dabei um einen Einzelfall handelt, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

