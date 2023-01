Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Erlach - Spiegel gestreift, Zeugenaufruf

Renchen (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro bilanzieren die Beamten des Polizeipostens Oberkirch nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag. Der Fahrer eines Suzuki und der Lenker eines Mitsubishi begegneten sich gegen 17:30 Uhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung an einer Engstelle in der Zusenhofener Straße. Offenbar kam es hierbei zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen. Vor allem die Fahrzeugführer, welche sich unmittelbar hinter den Unfallbeteiligten befunden haben sollen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07802 70260 zu melden.

