FW-DO: 2022-12-29 Feuer in Brackel. Kinderzimmer nicht mehr bewohnbar.

Um kurz nach 20:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Brackel zum Graffweg alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an dem zweigeschossigen Einfamilienhaus eintrafen, wurden sie bereits von einer Mutter mit vier Kindern in Empfang genommen, die berichtete, dass es im Kinderzimmer gebrannt habe und sie schon erste Löschmaßnahmen unternommen hatte. Ein weiterer schlafender Sohn (17 Jahre) im Obergeschoss wurde durch einem Trupp unter Atemschutz und mit einer Fluchttaube aus dem verrauchten Bereich des Hauses gerettet. Ein weiterer Trupp ging in das Kinderzimmer vor und brauchte mit einem kleinen Löschgerät nur einige wenige Nachlöscharbeiten durchführen. Das Mobiliar des Kinderzimmers wurde ins Freie geschafft und der Raum auf mögliche Glutnester kontrolliert. Das Zimmer musste vom Einsatzleiter als nicht mehr bewohnbar deklariert werden. Der Rest der Wohnung konnte mit einer maschinellen Druckbelüftung schnell rauchfrei gemacht werden. Alle fünf Bewohner des Hauses wurden rettungsdienstlich begutachtet. Lediglich die 39-jährige Mutter, die das Zimmer vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht hatte, musste zum Ausschluss einer Rauchgasvergiftung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. An dem Einsatz beteiligt waren die Löschzüge 3 (Asseln), Wache 6 (Scharnhorst) sowie die Freiwillige Feuerwehr 24 Asseln.

