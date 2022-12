Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand im Brückstraßenviertel fordert ein Todesopfer

Dortmund (ots)

Gegen 12:36 Uhr am Mittwochmittag wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in der Ludwigstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren von einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine große Rauchwolke und Flammen zu erkennen. Tagesdienstbeamte der Feuerwehr waren zufällig vor Ort und unterstützten einen DO-Netz Mitarbeiter, der bereits dabei war, die Hausbewohner aufzufordern das Haus zu verlassen. Während die Bewohner das Haus verließen, machten sich zwei Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz und mit Strahlrohren zur Brandbekämpfung in die Brandwohnung auf. Parallel löschte ein Trupp von außen über eine Drehleiter. Eine Person wurde dann während der Löschmaßnahmen in der Wohnung gefunden und konnte leider nur noch tot geborgen werden. Über die Identität des Opfers können derzeit keine Angaben gemacht werden. Untersuchungen durch die Gerichtsmedizin wurden eingeleitet. Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 14:10 Uhr vorerst beendet werden. Für die gesamte Einsatzzeit war die Ludwigstrasse gesperrt. Nach einer erneuten Kontrolle der Brandstelle um 15 Uhr durch die Besatzung eines Löschfahrzeugs konnte gegen 15:30 Uhr die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben werden, die jetzt die Brandursachenermittlung übernimmt. An dem Einsatz waren insgesamt 41 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving) und 8 (Eichlinghofen) sowie des Rettungsdienstes beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell