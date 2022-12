Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Eving

Keine Verletzten nach Küchenbrand

Dortmund

Einsatzkräfte der Feuewachen 2 (Eving) und 1 (Mitte) wurden am frühen Nachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Mehrere Anrufer berichteten von einer starken Rauchentwicklung aus einem Fenster des Mietshauses. Auch beim Eintreffen bestätigte sich dieses Bild und es wurden sofort Maßnahmen zur Brandbekämpfung über den Treppenraum eingeleitet. Die Mieterin befand sich zu diesem Zeitpunkt schon im Freien und war augenscheinlich unverletzt. Sie konnte berichten, dass in ihrer Küche ein Feuer ausgebrochen war, sich aber keine Personen mehr in der Wohnung befinden, da sie zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause war. Ein Trupp konnte den Brand unter Atemschutz schnell unter Kontrolle bringen. Auch die Entrauchung der Wohnung durch einen Lüfter der Feuerwehr wurde sofort eingeleitet. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Mieterin übergeben. Es entstand entstand ein hoher Sachschaden, die Ursache des Brandes wird zur Zeit noch durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell