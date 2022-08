Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: PKW mutwillig mit Schraubenzieher zerkratzt - Täter flüchtet

Mannheim (ots)

Am Samstag wurde gegen 08.00 Uhr in Feudenheim ein PKW mutwillig mit einem Schraubenzieher zerkratzt. Der BMW stand geparkt in der Wilhelmstraße, als der Fahrzeughalter den Täter bei der Tat beobachten konnte. Dieser zerkratzte mutwillig mittels Schraubenzieher den PKW und ging anschließend mit seinen Begleitern flüchtig. Der Täter ist dem Halter flüchtig bekannt, sodass er diesen sofort erkannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

