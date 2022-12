Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Oestrich

72-Jähriger bewusstlos aus brennender Wohnung gerettet

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Samstag, den 24. Dezember kam es gegen 0:15 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Oestrich in der Castroper Straße. Ein Pizzalieferant sah Feuer aus dem Dachgeschoss eines zweieinhalb geschossigen Wohnhauses und informierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte aus Mengede und Marten wurde sofort die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und mit einem C-Rohr ins Dachgeschoss vorgegangen. Das Wohnzimmer der Fünf-Zimmerwohnung befand sich bereits im Vollbrand. Neben den zwingend erforderlichen Löscharbeiten wurden parallel die anderen Zimmer der Wohnung abgesucht und dort der 72-jährige Mieter bewusstlos in einem Nebenraum gefunden. Dieser wurde an den zweiten Trupp der Feuerwache Marten übergeben, ins Freie gebracht und umgehend rettungsdienstlich versorgt. Mit schweren Verbrennungen und einem Inhalationstrauma wurde der Patient in eine Dortmunder Spezialklinik transportiert. Weitere Personen befanden sich glücklicherweise nicht in der Wohnung. Über zwei Drehleitern wurde die Brandausbreitung auf das Dach verhindert. Somit waren die Einsatzkräfte mehr als 2 Stunden in diesem Einsatz beschäftigt. Beide darunter liegenden Wohnungen waren in der Nacht nicht bewohnt. Wie es zu dem Wohnungsbrand kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren die Feuerwache 9 (Mengede), 5 (Marten) sowie der Löschzug 22 (Mengede) der Freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell