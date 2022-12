Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Wohnungseinbrecher stehlen Bargeld und Goldschmuck

Rösrath (ots)

Am Donnerstag (01.12.) stellte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses gegen 16:20 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim in der Straße Unterlehmbach fest, nachdem sie dieses am Morgen gegen 09:00 Uhr verlassen hatte.

Die Täter hatten mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen und anschließend mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Angaben der Bewohnerin wurden ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich und Goldschmuck entwendet.

Auch das Fensterglas der Eingangstür eines Gartenhauses auf dem Grundstück wurde offenbar mit einem Stein eingeschlagen. Aus dem Gartenhaus wurde aber augenscheinlich nichts gestohlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell