POL-BOR: Vreden - Nachtrag zu: "Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen"

Rhede (ots) - Abmontiert haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Rhede den Katalysator eines parkenden Wagens. Die Täter machten sich dazu an einem Opel Movano zu schaffen, der auf dem Parkplatz eines Geschäfts an der Gronauer Straße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm ...

mehr