Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hunde nach Spaziergang erkrankt

Verdacht auf Giftköder

Borken (ots)

Vergiftungserscheinungen zeigte am Dienstag nach einem Spaziergang ein Hund in Borken: Nach ersten Erkenntnissen hatte das Tier Hackfleisch oder ein Stück Wurst gefressen, das mutmaßlich mit einer unbekannten Substanz versetzt war. Der Hundehalter hat den augenscheinlichen Giftköder sichergestellt, ein Tierarzt konnte den Hund noch rechtzeitig behandeln. Abgespielt hat sich das Geschehen im Bereich des sogenannten Fliegerbergs am Dülmener Weg. Dort war es bereits am Vortag zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

