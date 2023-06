Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei schwer Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Ein 89-Jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr am Donnerstag (17.45 Uhr) auf der Herner Straße in Richtung Innenstadt und setzte dann, in Höhe der A2, zu einem Wendemanöver auf der Straße an. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer 32-jährigen Recklinghäuserin, die ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war und hinter ihm fuhr. Beide Fahrende wurden schwer verletzt und mit Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da sich vor Ort erste Hinweise auf eine unangepasste Geschwindigkeit der 32-Jährigen ergaben, wurde ihr Auto zunächst sichergestellt. Ausgelaufene Flüssigkeiten aus den Pkw wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell