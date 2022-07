Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bersenbrück (ots)

Am Montagabend wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei um 18:57 Uhr auf die Bramscher Straße (B68) an der Ortsgrenze zwischen Alfhausen und Bersenbrück alarmiert. Ein VW Golf war in Richtung Alfhausen gefahren, als er aus unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia Stonic einer 23-jährigen Bersenbrückerin. Die Feuerwehren aus Alfhausen und Bersenbrück befreiten mit schwerem technischen Gerät einen 60-jährigen Bramscher aus dem VW Golf, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die 23-jährige Bersenbrückerin wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus nach Osnabrück. Ein zwischenzeitlich alarmierter Rettungshubschrauber brach seinen Anflug ab. Die Polizei Bersenbrück wurde bei der Unfallaufnahme durch den Zentralen Verkehrsdienst aus Osnabrück unterstützt. Die Unfallstelle wurde detailliert vermessen, Unfallspuren aufgenommen und gesichert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung war die Bundesstraße 68 bis 23:35 Uhr voll gesperrt.

