POL-OS: Nortrup: Motocross-Maschine flüchtete vor der Polizei - Ermittler suchen gefährdeten Opel-Fahrer

Nortrup (ots)

Bereits am vergangenen Montagabend (27.06) kam es in Nortrup zu einer Verfolgungsfahrt zwischen Bersenbrücker Polizisten und dem Fahrer einer Motocross-Maschine. Gegen 18.10 Uhr fiel den Beamten das rasende Motorrad in Höhe einer Gaststätte in der Straße "Mühlenweg" auf. Als die Polizisten dem Fahrer daraufhin Anhaltesignale über ihren Streifenwagen gaben, beschleunigte der Unbekannte und versuche sich einer Kontrolle zu entziehen. Während der Verfolgungsfahrt gefährdete der Motorradfahrer andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun konkret nach dem Fahrer eines dunklen Opel mit Einachsanhänger, möglicherweise vom Typ "Zafira", der auf der "Quakenbrücker Straße" aufgrund eines plötzlichen Wendemanövers des Flüchtigen bis zum Stillstand abbremsen musste. Der Opel war in Richtung Quakenbrück unterwegs, der Anhänger mit einem Möbelstück beladen. Der Zeuge wird gebeten, sich unter 05439/9690 bei den Ermittlern zu melden.

