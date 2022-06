Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorroller im Kreisverkehr angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 56 Jahre alter Motorrollerfahrer am Samstag in Ahaus zugezogen. Der Ahauser war gegen 18.20 Uhr im Kreisverkehr Adenauerring / Legdener Straße unterwegs, als ein 26-jähriger Legdener seinen Weg kreuzte. Der Autofahrer war aus Richtung Legden kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte den Zweiradfahrer übersehen. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der 56-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus. Auf insgesamt rund 5.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt. (db)

