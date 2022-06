Ahaus (ots) - Aus einem Schnellimbiss in Ahaus haben Unbekannte Lebensmittel in einem Wert im vierstelligen Eurobereich entwendet. Um an die Fleisch- und Teigwaren sowie Soßen und Getränke zu gelangen, hatten die Täter mutmaßlich eine Tür aufgebrochen. Zu dem Geschehen an der Straße Markt kam es am Samstag zwischen 01.30 Uhr und 15.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. ...

mehr